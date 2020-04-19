شكرا لقرائتكم مقاتلات يونانية تعترض طائرات حربية تركية متوجهة لطرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترضت مقاتلات يونانية، طائرات تركية حربية أثناء توجهها إلى معيتيقة في طرابلس.

وأفادت وسائل الإعلام اليونانية أنه خلال مهمة تركية في وسط البحر الأبيض المتوسط، الجمعة، دخلت 16 طائرة تابعة للقوات الجوية التركية إلى منطقة معلومات الطيران في أثينا.

وعلى الفور، تصدت 11 طائرة من المقاتلات اليونانية، للطائرات التركية، وكادت تنشب معارك جوية.

Advertisements

وتقدم طائرات تركيا الدعم لحكومة الوفاق في طرابلس في مواجهة الجيش الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر.

هذا وقال مسؤول عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي، إن جهاز المخابرات والمعلومات الخاص بهم، رصد خلال الأيام القليلة الماضية نشاطا عسكريا جويّا تركيا مريبا وغير مسبوق قبالة السواحل الليبية.

وأوضح مدير جهاز الرصد والمتابعة بالجيش الليبي غيث اسباق في تصريح لـ" العربية.نت"، أنه تم رصد مقاتلات حربية من طراز " إف – 16 " محمّلة بصواريخ، وطائرات من طراز بوينغ 135 – C و 7- E، مشيرا إلى أن مقاتلات حربية تركية نفذّت مهام استهدفت مواقع تابعة للجيش الليبي، وعادت إلى بارجة حربية تركية تتمركز قبالة الساحل الليبي شرق مدينة صبراتة.

ونفى المتحدث نفسه، المزاعم التي روجت لها السلطات التركية والتي أرجعت التواجد العسكري لها في البحر المتوسط إلى قيامها بتدريبات عسكرية، مضيفا أن تركيا قدمت خلال الأيام الماضية أكبر دعم جوي عسكري لحكومة الوفاق، وطورته ليشمل إرسال مقاتلات حربية، بعدما كان مقتصرا على الطائرات المسيّرة.