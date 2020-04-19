ترامب يجيب على أسئلة بشأن المساجد وشهر رمضان.. ماذا قال؟

أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن القواعد التي سيتم اتباعها في الولايات المتحدة خلال شهر رمضان المبارك، في الوقت الذي أعرب فيه البعض عن استياءهم من القيود المفروضة على التجمعات الكبيرة.

ورد ترامب على تغريدة أعاد نشرها للمعلق المحافظ بول سبيري بشأن تطبيق أوامر التباعد الاجتماعي على المساجد خلال شهر رمضان كما فعلت بالنسبة للكنائس خلال عيد الفصح.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد: "أعتقد أنه قد يكون هناك فرق"، مضيفاً "سنرى ما سيحدث، لأنني رأيت الكثير من التفاوت في هذا البلد".

وأضاف ترامب أن الديمقراطيين "يلاحقون الكنائس المسيحية لكنهم لا يميلون إلى ملاحقة المساجد".

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ويأتي شهر رمضان بعد أسبوع ونصف على عيد الفصح، بعدما تجاهل بعض المسيحيين قواعد الصحة العامة وحضروا المراسم الدينية سراً.

وأجاب ترامب على سؤال بشأن إذا كان يعتقد أن الأئمة سيرفضون تطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي، قائلاً: "لا أعتقد ذلك البتة".

وتابع: "أنا شخص يؤمن بالمعتقد الديني. ولا يهم ما هو معتقدك الديني. لكن يبدو أن السياسيين هنا يعاملون الأديان المختلفة بشكل مختلف تماما".

وكانت السلطات الأمريكية قد حظرت التجمعات على اختلاف أنواعها، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والذي أصاب أكثر من 735 ألف شخص، فيما حصد أرواح 39 ألفاً آخرين.

يشار إلى أن "الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية" وخبراء طب مسلمون، دعوا إلى تعليق صلاة الجماعة وتجمعات أخرى.