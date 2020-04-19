نقيب الافران والمخابر: اليوم اعلن استقالتي وغدا سأتقدم بها رسميا

أعلن نقيب الأفران والمخابر ​علي ابراهيم​، في تصريح تلفزيوني، استقالته، مشيراً إلى أنه غدا سيتقدم بها رسمياً.

وكان اتحاد ​نقابات المخابز والأفران​ في لبنان، قد لفت إلى أنّ "منذ إعلان اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان التوقّف عن توزيع الخبز على المناطق اللبنانية كافّة، كثرت الاتصالات والتدخّلات من جهات وهيئات سياسيّة ونقابيّة واجتماعيّة لمعالجة أزمة الخبز".

وأعلن، في بيان، أنّه "نزولًا عند رغبة هذه الجهات والهيئات وتمنّياتها على الاتحاد بضرورة تأجيل تنفيذ قراره هذا، ريثما تنتهي الاجتماعات مع ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، قرّر الاتحاد تعليق قراره بوقف توزيع الخبز على المناطق اللبنانية حتّى إشعار آخر".