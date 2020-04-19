جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 2006 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز عن "تسجيل 28534 إصابة جديدة بكورونا في ​الولايات المتحدة​ ليرتفع عدد الإصابات إلى 735366"، مشيرة الى أنه "تم تسجيل 2006 حالة وفاة جديدة في الولايات المتحدة ليرتفع عدد الوفيات 39090".

وفي وقت سابق، لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى إن الصين يجب أن تتحمل العواقب إذا ثبت أنها مسؤولة عن عمد عن وباء فيروس كورونا.

وتابع ترامب :"إذا كان الأمر ناجما عن خطأ، فالخطأ ليس إلا خطأ. أما إذا كانت مسؤولة عن عمد، إذن بالتأكيد يجب أن تكون هناك عواقب".

ولم يعط ترامب المزيد من التفاصيل عن الإجراءات التي قد تتخذها الولايات المتحدة.