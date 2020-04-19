أعلنت جامعة جونز هوبكنز عن "تسجيل 28534 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 735366"، مشيرة الى أنه "تم تسجيل 2006 حالة وفاة جديدة في الولايات المتحدة ليرتفع عدد الوفيات 39090".
وفي وقت سابق، لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى إن الصين يجب أن تتحمل العواقب إذا ثبت أنها مسؤولة عن عمد عن وباء فيروس كورونا.
وتابع ترامب :"إذا كان الأمر ناجما عن خطأ، فالخطأ ليس إلا خطأ. أما إذا كانت مسؤولة عن عمد، إذن بالتأكيد يجب أن تكون هناك عواقب".
ولم يعط ترامب المزيد من التفاصيل عن الإجراءات التي قد تتخذها الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 2006 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.