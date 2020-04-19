حمد حسن: لا يمكن بناء معطيات نهائية على نتيجة فحوصات اليوم

أشار ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "لا يمكن بناء معطيات نهائية على نتيجة فحوصات اليوم"، لافتاً إلى أن "الوزارة ستنطلق الى المناطق التي شهدت اكبر عدد ​اصابات​ لاجراء الفحوصات وسنرفع العدد من 1000 الى 1500 عينة يومياً".

وأكد وزير الصحة العامة أننا "نتفهم حاجة الناس للتنقل والعمل لكن لا بد من التشدد بتطبيق الاجراءات وسنقدم أقنعة واقية مجانا للمواطنين"، كاشفاً أنه "لا يمكن اعطاء اجوبة حول مدة استمرار الاجراءات الا بعد العاشر من شهر ايار المقبل".

وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل إصابة جديدة 1 بفيروس كورونا بعد اجرائها 704 فحوصات للبنانيين مقيمين ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 673 حالة.

ولفتت الوزارة في بيان، الى انها لمصاب مقيم، واشارت الى ان هناك 99 حالة شفاء كامل من الفيروس، مقابل 27 حالة حرجة.

وذكرت بأنه لم يتم تسجيل اي حالة وفاة جديدة ليستقر العدد على الرقم 21.