وكالة الصحة الكندية: تسجيل 1510 إصابات بفيروس كورونا و160 حالة وفاة

أعلنت وكالة ​الصحة العامة​ الكندية تسجيل 1510 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 33 ألفاً و922 حالة. ولفتت الوكالة إلى أنه تم تسجيل 160 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1506 حالة وفاة.

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