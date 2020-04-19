أعلنت ​بلدية باريس​ عن "ظهور آثار ل​فيروس كورونا​ في الأنهار والمستنقعات ولا تأثير على ​مياه الشرب​". ​​​وفي وقت سابق، أعلنت السلطات المعنية فى فرنسا، اليوم عن تسجيل 642 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح فى مختلف دول العالم، خاصة مع تسجيل أكثر من مليوني مصاب وأكثر من 154 ألف وفاة، وتواصل الدول جهودها من أجل منع انتشاره والسيطرة عليه من خلال الاجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية باريس: ظهور آثار لكورونا في الأنهار والمستنقعات ولا تأثير على مياه الشرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.