أشار المعهد الحكومي الدنماركي لمواجهة الأمراض المعدية إلى أن "عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، ازداد بمقدار 142 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع الحصيلة العامة للإصابات إلى 7384 حالة".
ولفت المعهد إلى أنه "تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 355 حالة"، موضحاً أن "319 مصاباً يتلقون العلاج حاليا في مستشفيات البلاد، بينهم 84 في وحدات العناية المركزة".
كما شدد على ان "هناك 91 ألف شخص خضعوا لفحص الفيروس المستجد منذ بدء انتشاره في أراضي البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الدنماركية: تسجيل 355 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و142 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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