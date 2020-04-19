ظريف عن مقترح ترامب تزويد إيران بأجهزة التنفس: ما عليك فعله هو التوقف عن التدخل في شؤون شعبنا

رد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على اقتراح قدمه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لتزويد الجمهورية الإسلامية بأجهزة التنفس الاصطناعي، لافتاً إلى أن "إيران ستصدر أجهزة للتنفس الاصطناعي في غضون بضعة أشهر"، متوجهاً إلى ترامب بالقول: "كل ما عليك فعله هو التوقف عن التدخل في شؤون شعبنا وخاصة شأني.. وصدقني نحن لا نقبل نصيحة أي سياسي أميركي".

تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد أعلن، في تصريح لقناة "فوكس نيوز"، أن الولايات المتحدة "تساعد عددا من البلدان في مواجهة فيروس كورونا، وسنساعد إيران إذا كانت تريد ذلك".