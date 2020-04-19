الصحة البرتغالية: عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد يتجاوز 20 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة البرتغالية عن تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البرتغال 20 ألف حالة، مشيرة إلى أن 521 إصابة جديدة جرى تسجيلها في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ بدء انتشار عدوى "كوفيد-19" 20206 حالة، بينها 714 حالة وفاة (بما فيها 27 وفاة مسجلة منذ أمس السبت).
وكشفت الوزارة عن شفاء 610 حالات من المرض، ليبقى عدد المرضى الفعليين بمستوى 18,9 ألف حالة، مشيرة إلى أن الوضع في شمال البلاد هو الأكثر تأزماً، حيث تم تسجيل 12148 إصابة مؤكدة، بينها 409 وفيات.
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