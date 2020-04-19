بوتين: الجهود المشتركة للجمهوريات السوفيتية السابقة تجلب الفائدة للجميع

أشار الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، إلى أن "الجهود المشتركة ​للجمهوريات السوفيتية​ السابقة تجلب الفائدة للجميع، على الرغم من رهاب الماضي والمخاوف المتعلقة باحتمال إعادة إحياء الاتحاد السوفيتي".

وفي مقابلة تلفزيونية تعود لتشرين الأول من عام 2019، ونشرت مؤخراً على الهواء، لفت بوتين إلى أنه "ومع الشعور بهذه الفوائد من قبل جميع المشاركين بهذه العملية، نواصل السير قدما ونتخذ خطوات جديدة ونمضي إلى الأمام"، منوّهاً بأنه "من الطبيعي لجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، زيادة القدرة التنافسية من خلال الوحدة".

كما أفاد بأن "هذه الجمهوريات تتحدث الروسية بالإضافة إلى وجود بنية تحتية مشتركة"، مؤكدا أن "هذه ميزة هائلة أخرى للتكامل". وفسر بوتين معارضة الغربيين للحوار مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بـ "الخوف من المنافسة"

وشدد بوتين كذلك على أن "هذا الاتحاد لا يتسم بالصفات العسكرية أو السياسية، بل هو اتحاد اقتصادي بحت"، منوّهاً بأنه "نحن نريد ذلك، لأن هذه هي الطريقة لزيادة رفاهية شعبنا".