الشرطة الكندية تعتقل مطلق النار بإقليم نوفا سكوتيا

اعتقلت الشرطة الملكية الكندية غابرييل ورتمان مطلق النار بإقليم نوفا سكوتيا، لافتة إلى أنه سيتم نشر المزيد من المعلومات عند توفرها.
وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد أفادت بأن عددا من الأشخاص أصيبوا في إطلاق نار بإقليم نوفا سكوتيا إحدى مقاطعات كندا، لافتة أن الشرطة الكندية لم تعلن إن كان هناك قتلى.
وحددت الشرطة الملكية الكندية هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية، مشيرة إلى أنه يدعى جابرييل وورتمان (51 عاما) وطلبت من السكان عدم الاقتراب منه.
وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أعلنت أن وورتمان موجود حاليا في سيارة تشبه سيارات الشرطة الملكية الكندية ويرتدي زي الشرطة.
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