رئيس وزراء هنغاريا: توقعات بأن بيلغ كورونا ذروته بالبلاد في 3 أيار

أفاد رئيس وزراء ​هنغاريا​ ​فيكتور أوربان​، بأن "الخبراء يتوقعون أن يبلغ ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" ذروته في البلاد في الثالث من أيار المقبل".

ولفت أوربان إلى أنه "بحلول هذا اليوم سيكون لدى هنغاريا 5 آلاف جهاز تنفس صناعي، ارتفاعا من حوالي ألفين حاليا"، موضحاً أن "العدد الإجمالي سيرتفع بعدها إلى 8 آلاف، وهو ما سيكون كافيا لعلاج جميع المصابين بمرض "كوفيد 19" الذين يحتاجون لهذه الأجهزة".

وكانت الحكومة الهنغارية مددت في 10 نيسان، إجراءات العزل العام إلى أجل غير مسمى لإبطاء انتشار الفيروس، وطالبت المواطنين بمراعاة ذلك خلال العطلة.