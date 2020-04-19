عمدة باريس: تخصيص أماكن لحجر مصابي كورونا في فنادق المدينة

أشارت عمدة ​باريس​ ​آن هيدالغو​، إلى أن "المصابين ب​فيروس كورونا​ الذين لا يمكنهم البقاء في منازلهم دون أن ينقلوا العدوى إلى أسرهم، سيتم تخصيص أماكن لهم بفنادق باريس لقيموا فيها".

ولفتت هيدالغو إلى أن "مجموعة "Accor" للفنادق اقترحت على سلطات باريس أن تضع الفنادق تحت خدمتها، كما فعلت في ​برشلونة​"، موضحةً أن "الفكرة تتمثل بتوفير إمكانية إقامة الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم في غرف الفنادق لمدة أسبوعين، وهي فترة الحجر الصحي".

كما أعلنت "عزم سلطات باريس توزيع كمامات مجانية على سكان المدينة للوقاية من انتقال العدوى، مصنوعة من القماش وقابلة للغسل".