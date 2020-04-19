السلطات البريطانية: تسجيل 596 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ البريطانية تسجيل 596 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، الأمر الذي يمثل انخفاضاً ملموساً مقارنة مع معدلات الأيام السابقة.

من جهتها، أفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية بأن "تسليم لوازم وقائية ضرورية للعاملين في القطاع الصحي، كان من المقرر أن تصل اليوم الأحد من تركيا قد تأجل".

ولفتت القناة إلى أن "مصدر التأجيل غير معروف، لكن سلاح الجو الملكي جاهزاً لنقل اللوازم الوقائية"، موضحةً أن "الشحنة تحتوي على 400 ألف زي وقائي".