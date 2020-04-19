أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 596 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، الأمر الذي يمثل انخفاضاً ملموساً مقارنة مع معدلات الأيام السابقة.
من جهتها، أفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية بأن "تسليم لوازم وقائية ضرورية للعاملين في القطاع الصحي، كان من المقرر أن تصل اليوم الأحد من تركيا قد تأجل".
ولفتت القناة إلى أن "مصدر التأجيل غير معروف، لكن سلاح الجو الملكي جاهزاً لنقل اللوازم الوقائية"، موضحةً أن "الشحنة تحتوي على 400 ألف زي وقائي".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات البريطانية: تسجيل 596 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.