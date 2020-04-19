سفير تركيا بالعراق: مخيم مخور بات وكراً ينمو فيه الإرهابيون لمهاجمة بلدنا

أشار ​السفير التركي​ في ​العراق​ فاتح يلدز، إلى أن "مخيم "مخور" شمالي العراق، بات وكراً ينمو فيه الإرهابيون الانفصاليون من قبل ​حزب العمال الكردستاني​ لمهاجمة بلدنا"، لافتاً إلى أن "المخيم يستخدم كقاعدة لوجستية في الهجمات على ​تركيا​".

ولفت يلدز إلى أن "المخيم فقد منذ فترة طويلة صفة المخيم العائد الى الاشخاص الممنوح لهم صفة اللجوء"، موضحاً أن "الإجابة التي ستدلي بها ​الامم المتحدة​ للسؤال حول آخر عملية تدقيق قامت بها في هذا المخيم، هي أكبر مؤشر ملموس حول أحقيتنا في هذا الموضوع".

كمنا شدد على أن "تركيا طلبت مراراً وتكراراً من العراق الجار والصديق تطهير المخيم والمنطقة من عناصر المنظمة الإرهابية الانفصالية، ونحن مستعدون لكافة أنواع التعاون والدعم لتطهير الأماكن التي استخدمتها المنظمة الإرهابية كوكر داخل الأراضي العراقية ومن ضمنها هذا المخيم".