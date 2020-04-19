البابا فرنسيس يشكر للصحافيين جهودهم رغم فيروس كورونا

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روما: حضر البابا فرنسيس الاحد لتوجيه تحية خاصة الى الصحافيين بعدما احتفل بقداس حذر فيه من "الانانية"، معتبرا أنها "فيروس أسوأ بكثير" من فيروس كورونا المستجد.

وخاطب البابا الصحافيين الذين كانوا ينتظرونه امام كنيسة سانتو سبيريتو إن ساسيا الرومانية في جوار الفاتيكان، "شكرا لعملكم. انكم تعملون بدل البقاء في السرير الاحد. شكرا جزيلا، شكرا، التواصل مهم".

واحتفل البابا بالقداس من دون مصلين لمناسبة عيد الرحمة الالهية الذي اعلنه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني قبل عشرين عاما.

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وحذر الحبر الاعظم خلال القداس من "خطر نسيان المهمشين"، قائلا "يكمن الخطر في ان يصاب المرء بفيروس أسوأ كثير، (فيروس) الانانية والتجاهل".

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في إيطاليا

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