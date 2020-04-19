596 وفاة إضافية بكورونا في المملكة المتحدة

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لندن: أعلنت وزارة الصحة البريطانية الأحد تسجيل 596 وفاة جديدة بكوفيد-19 في مستشفيات البلاد، ما يرفع إلى 16060 الحصيلة الإجمالية لوفيات الفيروس على الأراضي البريطانية.

وفي الإجمال، أوقع فيروس كورونا المستجد 16060 وفاة في المستشفيات البريطانية من اصل 120067 إصابة مؤكدة بالفيروس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة البريطانية.

وتقتصر الأرقام التي تنشرها يوميا وزارة الصحة على المصابين المتوفين في المستشفيات، ما يعرّضها لانتقادات بأن عدم الأخذ في الاعتبار الوفيات الواقعة في دور رعاية المسنين أو في المنازل يخفف من الوقع الحقيقي للجائحة في البلاد.

والخميس قررت الحكومة البريطانية تمديد الإغلاق المفروض في البلاد منذ 23 مارس، شهرا إضافيا من دون تحديد أي موعد للبدء بتخفيف القيود.

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ويتماثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أصيب بكوفيد-19 وخرج من المستشفى قبل أسبوع، إلى التعافي في المقر الصيفي لرئاسة الحكومة حيث يعطي توجيهاته للوزراء، وفق ما كشف وزير الدولة مايكل غوف لشبكة "سكاي نيوز" الأحد.

وتتعرض الحكومة البريطانية لاتّهامات بالتأخر في اتّخاذ تدابير مكافحة الجائحة، وهي مطالبة بتوفير مزيد من الفحوص والتجهيزات لطواقم الرعاية الطبية الذي يعملون على التصدي للوباء.

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة

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