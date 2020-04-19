شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية: أردوغان دمر الأوضاع بتركيا ومنع مساعدة الفقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد رئيس حزب الشعب الجمهورى، كيليتشدار أوغلو، قرار وزارة الداخلية التركية بوقف حملات التبرع قائلًا: "عندما بدأت بلديات حزب الشعب الجمهورى بالتواصل مع المواطنين الفقراء الذين تضرروا بسبب التدابير المُتخذة فى إطار الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، بدأت السلطة فى الوصول إلى هؤلاء المواطنين الفقراء، ومنعتهم من أخذ أى تبرعات، لقد كان هذا الحظر والمنع بأمر من الرئيس أردوغان".

وتعليقًا على التحقيق الذي فُتح ضد رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، ورئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو، قال كيليتشدار: "هذا التحقيق غير قائم على أساس قانوني".

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وقال كيليتشدار: "لقد منعوا حملات التبرع لأن بلديات حزب الشعب الجمهورى استطاعت أن تفعل ما لم تستطع السلطة القيام به فى وقت قصير جدًا، لقد اكتسبنا ثقة المواطنين، فى حين أن أردوغان يعمل على منع حملات التبرع، يزيد رؤساء البلديات من المساعدات. سنظل بجانب كل مواطن فقد قوت يومه، سنظل دائمًا بجانبهم. لقد سحق رؤساء بلديات حزبنا كلمات أردوغان التي مفادها أنهم سيقطعون المساعدات".

وأضاف كيليتشدار، في تصريحات نشرها موقع تركيا الآن، "نحن لا نقدم هذه المساعدات من أجل الحصول على تمييزات أو ما شابه، نحن نريد أن نساعد مواطنينا. لقد دمر هذا الوضع أردوغان؛ لهذا السبب يحاولون منع بلديات حزب الشعب الجمهوري من تقديم المساعدة ويرتكبون جرائم علنية في الوقت عينه".

واختتم كيليتشدار حديثه، قائلا: "دعوني أوضح لكم موقفًا مؤلمًا للغاية، لقد أغلقوا المطاعم التي كانت تقدم حساءً ساخنًا للمحتاجين في بلديات أنطاليا ومراد باشا..إلخ. والآن يحاولون إعاقة مساعدات بلديات حزب الشعب الجمهوري، كما يريدون منع مساعدات البلديات التي كانت تقدم المساعدات مجانًا منذ سنوات، علاوة على ذلك يفتحون تحقيقًا ضد موزع خبز مجانًا، لكن لن يحدث ما يريده أردوغان، ولن نتوقف عن مساعداتنا".