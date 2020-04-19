شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عبد العال يشكر العصار على سرعة توفير غرف تعقيم ذاتيه للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار استعدادات مجلس النواب للجلسات العامة القادمة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل، واتساقاً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية الإضافية التي يتخذها المجلس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كلف الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، الأمانة العامة بسرعة تركيب وحدات التعقيم الذاتي على جميع أبواب الدخول للمجلس، حيث يتم من خلالها قياس درجة الحرارة والتعقيم الذاتي للمترددين على المجلس من النواب والعاملين بالأمانة العامة، والمحررين البرلمانيين وذلك حفاظاً على سلامتهم.

وحسب البيان الصحفي، استلم البرلمان غرف التعقيم المطلوبة من وزارة الإنتاج الحربي التي قامت بتصنيع وتوريد هذه الغرف بالكفاءة المطلوبة.

من جانبه نقل المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الشكر والتقدير للواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، من الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس ، على سرعة الاستجابة من سيادته لتلبية مطالب مجلس النواب من غرف تعقيم وأدوات وقائية رغم ضيق الوقت، مشيداً بنجاح الصناعة الوطنية الفائق في هذا الخصوص.

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وقال إنه توجد رسالتان من وراء هذا الامر ، الأولى مفادها أن العمل مستمر ولن يتوقف في ظل اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة، والثانية أن دعم المنتج المحلي واجب وضرورة.

وجدير بالذكر أن مجلس النواب اتخذ عدداً من الإجراءات الاحترازية الأخرى لمراعاة التباعد الاجتماعي حيث قامت الأمانة العامة بوضع بعض الإرشادات للسادة النواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعوني بما يضمن تحديد المسافات الآمنة بينهم، وكذلك تفعيل إثبات الحضور للنواب من خلال بصمة الوجه، *فضلاً عن تطهير وتعقيم كافة قاعات المجلس وطرقاته، وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمطهرات اللازمة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسات العامة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء التصويت على قانونين ومناقشة 9 تشريعات أخرى.