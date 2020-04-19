شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان": التعليم عن بعد "جيد" لكن لن يكون بديلا عن النظام المعتاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش مشروع موازنة قطاع التعليم خلال الأيام القريبة القادمة، موضحا أن المدارس تعانى بالفعل من التكدس الطلابى لكنها تحتاج لخطة زمنية متدرجة وهو ما يتطلب العمل على إنهاء هذه الأزمة فى خطة زمنية متدرجة .

ولفت رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستبحث كيفية حلها فى إطار الدروس المستفادة من أزمة فيروس كورونا، مشددا على أن التعليم عن بعد أسلوب جيد ومطلوب أن يتدرب عليه الطلاب وأن نستخدمه في أوقات محددة ويمكن أن يكون فرصة للتواصل الجيد مع الطلاب والمدرس، ولكن لم ولن يكون بديلا عن التعليم العادي والنظام المدرسى المعتاد.

وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، أن أكثر الدول تقدما التي لديها بنية تحتية لم تستخدم التعليم عن بعد كبديل رئيسي ولكن استعانت به فى تنمية مهارات أو فى الاعتماد عليه كوسيلة للتواصل بين الطالب والمعلم فى الوجبات المنزلية وخلافه ، مؤكدا أنه يمكن أن يكون حل فى خفض التكدس على المدى البعيد ولكن لن يكون حلال رئيسيا لهذه الأزمة .وكانت وزارة التربية والتعليم قد اتجهت لتطبيق نظام التعليم عن بعد فى المراحل الدراسية الحالية نتيجة أزمة فيروس كورونا والحد من التجمعات لتقليل عدد الإصابات.