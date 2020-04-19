شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تحشد هؤلاء النجوم على الحياة و CBC للاحتفال مع المصريين بأعياد الربيع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة سهرة خاصة بمناسبة أعياد الرييع على قنوات الحياة وCBC فى العاشرة من مساء الأثنين المقبل .
وسيتم ذلك وفقا لمراعاة احتياطات التباعد الاجتماعى للوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد 19 .
وقال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة أنه من المتوقع مشاركة عدد ضخم من النجوم منهم حميد الشاعري، وهشام عباس، ومحمد محيي، ومصطفى حجاج، ومحمد عدوية، و من الفرق الموسيقية الغنائية فريقي "وسط البلد" و"مسار إجباري".
وأكد أن السهرة هى جزء دور القنوات فى تقديم مادة ترفيهية فى مثل هذه المناسبات وفقا لتكليفات مجلس ادارة المجموعة برئاسة الأستاذ تامر مرسى والتي تنص على تسخير كافة إمكانيات المؤسسة في الدعم المعنوي للمصريين في هذا الوقت الصعب ونعد المشاهدين بالمزيد بإذن الله.
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