شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى:الحكومة حاصرت مافيا مستلزمات الوقاية خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعتبر النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، أن الدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي ومصانعها لتوفير عدد من الاحتياجات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أسهم في تحجيم مافيا مستغلي أزمة كورونا، والمشاركة في خطة الدولة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمنشآت الحيوية والعامة.

وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي نجحت في طرح منتجات تعقيم بجميع منافذ الوزارة من أهمها كحول إيثيلى 70٪؜ وهيبوكلوريت الصوديوم والكلور ومطهرات أخري لمحاربة فيروس كورونا

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كما شدد النائب طارق متولى على أن الوزارة استطاعت تصنيع "الكمامات الواقية" لتؤمن للمواطن المصري وسائل وقاية من الفيروس.

وأضاف أن جهود الإنتاج الحربي ساهمت في تحجيم نشاط مافيا الاستغلال البشع والحرام وكل من حاولوا الثراء الفاحش بسبب استغلالهم لاحتياجات المصريين من هذه المستلزمات لاستخدامها للوقاية من مخاطر فيروس كورونا.