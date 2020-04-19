شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. 6 رشاشات بوحدات التعقيم الذاتي من فيروس كورونا بـ"بوابات البرلمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض ممثل شركة حلوان للآلات والمعدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، تفصيلاً آلية عمل ممرات التعقيم الذاتي (وحدات التعقيم) التي تسلمها مجلس النواب اليوم الأحد، لتركيبها علي جميع أبواب البرلمان ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قبل انعقاد الجلسات العامة يومي الثلاثاء والأربعاء القادميين.

من جانبه قال اللواء مهندس محمد الشوبري بشركة حلوان للآلات والمعدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، إن الوزارة انتجت وحدات التعقيم الذاتي وهي عبارة عن ممر يدخل إليه الفرد مزود بـ6 رشاشات مزودة بسائل تعقيم، 2 منهم علويين و2 علي الجهة اليسري و2 علي الجهة اليمني، بحيث يتم عملهم بمجرد الدخول إلي الممر ليخرج الشخص منها معقم بشكل كامل جاف دون أن يظهر عليه علامات "البلل".

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واضاف أن ممر التعقيم مزود في بدايته بسائل تعقيم للأيدي، و مبين لدرجة الحرارة عن بعد، دون اللمس، بحيث تعطي الشاشة الضوء الأخضر حال كانت درجة الحرارة طبيعية، والأحمر إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة، لينطلق منها إلي مشاية التعقيم إذا ثبت ان درجة حرارته طبيعية.

وتأتي هذه الخطوة استكمال لجهود تحصين المجلس، من تداعيات كورونا علي مدار الفترة الماضية، حيث دخلت إجراءات إثبات حضور الأعضاء بمجلس النواب، من خلال "بصمة الوجه" حيز التنفيذ منذ أمس السبت، على مستوى اللجان، و من المنتظر أن يكون أُثبات الحضور بجلسة الثلاثاء أيضا من خلال بصمة الوجه، بشكل غير تلامسي، حيث تم تركيب عدد (5) ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للنواب من ذوي الإعاقة، كما يتم توزيع الكمامات على كل المترددين للمجلس بشكل مجاني، وإجراء كشف الحرارة أيضا، مع ضوابط للجلوس في القاعة العامة بحيث تحقق المسافات الأمنة لعدم نقل العدوى.