شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب ممرات تعقيم ذاتى بالبرلمان ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مجلس النواب، برئاسة د.على عبدالعال، اليوم الأحد، تركيب ممرات تعقيم ذاتي على أبواب البرلمان المختلفة وذلك في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التى اتخذتها الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزى، قبل انعقاد الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء القادم، لمناقشة عدد من التشريعات الهامة.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بأتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير الحماية للنواب وجميع المترددين على مجلس النواب.

Advertisements

وتسلم البرلمان ممرات التعقيم في حضور المستشار أحمد المهدي، أمين العام المساعد للبرلمان، والذي تأكد من انتظام عمل البوابات، ذاتيه التعقيم، تمهيداً لاستقبال النواب في الجلسات العامة القادمة.

ومن المزمع أن يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء من الاسبوع الجارى، والمتوقع أن يلقي فيها وزير المالية محمد معيط، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021، بالإضافة إلي عدد من مشروعات القوانين، واتخذ البرلمان عددا من الإجراءات الاحترازية الأخرى منها مراعاة التباعد الاجتماعي بين الأعضاء أثناء الجلسة العامة.