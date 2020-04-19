اخبار العالم

طلب إحاطة بالبرلمان يحذر من إعادة استخدام جوانتيات وكمامات الوقاية من كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان يحذر من إعادة استخدام جوانتيات وكمامات الوقاية من والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

تقدم النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الحكومة، ووزارات الصحة، والبيئة، والتنمية المحلية، بشأن التخلص الآمن من المخلفات الطبية مثل الكمامات والجوانتيات خصوصا مع انتشار فيروس كورونا.

 

 

وقال النائب عمرو غلاب، في طلب الإحاطة: "تعاني دائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا مثل باقي المناطق على مستوى الجمهورية من أزمة إلقاء المواطنين المخلفات الطبية خصوصا المستخدمة في الوقاية من فيروس كورونا في مقالب القمامة وعدم التخلص الآمن منها".

 

 

وأشار غلاب، إلى أنه انتشرت في مقالب القمامة في الفترة الأخيرة الكمامات والجوانتيات المستعملة، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة في نشر العدوى بفيروس كورونا، لاسيما وأن أغلب المخلفات الطبية هذه الأيام من المواطنين الذين يستخدمونها كإجراء وقائي ضد الفيروس.

 

Advertisements

 

وقال عمرو غلاب: "لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أن عددا من معدومي الضمير يعيد استخدام هذه الأدوات مرة أخرى بغسلها وإعادة بيعها بعيدا عن أعين الجهات الرقابية".

 

 

وطالب غلاب، الحكومة ممثلة في وزارات الصحة والبيئة والتنمية المحلية بتنسيق الجهود وإيجاد آلية للتخلص الآمن من النفايات الطبية، ومنع إلقاءها في مقالب القمامة حرصا على صحة المواطنين ولمنع انتشار العدوى، وفي نفس الوقت زيادة حملات التوعية بمخاطر عدم التخلص الآمن من هذه الأدوات.

 

 

وشدد غلاب على الجهات الرقابية المختلفة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في تشديد الرقابة ولمنع إعادة استخدام هذه الأدوات مرة أخرى، وفي مقدمتها الصيدليات التي تبيع الجوانتيات والكمامات للتأكد من مصادر تصنيعها.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلب إحاطة بالبرلمان يحذر من إعادة استخدام جوانتيات وكمامات الوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا