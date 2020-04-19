شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان يحذر من إعادة استخدام جوانتيات وكمامات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الحكومة، ووزارات الصحة، والبيئة، والتنمية المحلية، بشأن التخلص الآمن من المخلفات الطبية مثل الكمامات والجوانتيات خصوصا مع انتشار فيروس كورونا.

وقال النائب عمرو غلاب، في طلب الإحاطة: "تعاني دائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا مثل باقي المناطق على مستوى الجمهورية من أزمة إلقاء المواطنين المخلفات الطبية خصوصا المستخدمة في الوقاية من فيروس كورونا في مقالب القمامة وعدم التخلص الآمن منها".

وأشار غلاب، إلى أنه انتشرت في مقالب القمامة في الفترة الأخيرة الكمامات والجوانتيات المستعملة، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة في نشر العدوى بفيروس كورونا، لاسيما وأن أغلب المخلفات الطبية هذه الأيام من المواطنين الذين يستخدمونها كإجراء وقائي ضد الفيروس.

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وقال عمرو غلاب: "لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أن عددا من معدومي الضمير يعيد استخدام هذه الأدوات مرة أخرى بغسلها وإعادة بيعها بعيدا عن أعين الجهات الرقابية".

وطالب غلاب، الحكومة ممثلة في وزارات الصحة والبيئة والتنمية المحلية بتنسيق الجهود وإيجاد آلية للتخلص الآمن من النفايات الطبية، ومنع إلقاءها في مقالب القمامة حرصا على صحة المواطنين ولمنع انتشار العدوى، وفي نفس الوقت زيادة حملات التوعية بمخاطر عدم التخلص الآمن من هذه الأدوات.

وشدد غلاب على الجهات الرقابية المختلفة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في تشديد الرقابة ولمنع إعادة استخدام هذه الأدوات مرة أخرى، وفي مقدمتها الصيدليات التي تبيع الجوانتيات والكمامات للتأكد من مصادر تصنيعها.