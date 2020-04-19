بعد ظهور 12 إصابة بكورونا.. إجراءات عاجلة في "كفر جعفر" بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أعلنت الإدارة الصحية في مركز بسيون بمحافظة الغربية عن ارتفاع الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 12 حالة .

وطالب الإدارة الصحية في بسيون الأهالي الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة تطهير المنازل والمحالات وأماكن التواجد باستمرار.

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وقال سامح حبيب، عضو مجلس النواب عن مركز بسيون، أنه جرى عزل حوالي 800 أسرة في القرية يمثلون حوالي 13 ألف نسمة تقريبًا.

وأضاف أن مديرية الصحة في الغربية فرضت العزل الصحي على القرية بالكامل ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف النائب أنه سوف يقوم بحملات تعقيم لتلك المناطق وتسليم الأهالي مطهرات لتطهير المنازل من الداخل، مطالبًا الأهالي التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة للحد من انتشار الفيروس المستجد .