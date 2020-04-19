"العربية للتصنيع" تبحث جهود التعاون وتبادل الخبرات مع مستشار رئيس جمهورية تشاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل الفريق عبد المنعم ألتراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الأحد، محمد صالح عبد الجليل، مستشار رئيس جمهورية تشاد، في حضور الدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطري سفير جمهورية تشاد بالقاهرة.

تأتي تلك الزيارة في ظل استراتيجية الدولة للانفتاح على إفريقيا وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الإفريقية.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات المختلفة والاستفادة من الإمكانات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات المشروعات التنموية بجمهورية تشاد الشقيقة.

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وأكد مستشار رئيس جمهورية تشاء حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية، مشيدًا بالنهضة التنموية التي تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي، كما أثنى على مُبادرة السيسي لدعم الشراكة المصرية الإفريقية في كل المجالات التنموية.

وأشاد عبد الجليل بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والاستراتيجية المهمة بالقارة الإفريقية، مشيرًا إلى تطلع بلاده لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية بتشاد ومجالات الصناعة المختلفة؛ ومنها الصحة والصناعات الطبية وأدوات التعقيم الوقائية والاتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والطاقة المتجددة ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية بوحدات ومراكز التدريب بالهيئة العربية للتصنيع.

وأشار ألتراس إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كل إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الإفريقية، لافتًا إلى بحث المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية احتياجات أشقائنا بدولة تشاء، خصوصًا في ظل تشكيل تحالف مصري من الهيئة وبعض الشركات الوطنية والعالمية للعمل على نقل التجربة التنموية المصرية لكل أرجاء قارتنا السمراء.

وأضاف التراس أننا اتفقنا أيضاً على المشاركة في مشروعات البنية التحتية والرقمنة والأرشفة الإلكترونية وتبادل الزيارات، شددا على أهمية التدريب في مجالات متعددة وتأهيل الكوادر الفنية بجمهورية تشاد بمصانع الهيئة العربية للتصنيع.​