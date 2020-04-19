محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بتصنيع المستلزمات الطبية داخل مسكنه "بدون تصريح أو ترخيص" لتحقيق أرباح غير مشروعة، بمنطقة التبين.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام أحد الأشخاص (ترزي - مقيم بدائرة القسم) بتصنيع المستلزمات الطبية داخل مسكنه "بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة" مُستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بمسكنه على (1500 كمامة طبية - 100 رداء طبى- أدوات التصنيع- كمية من مستلزمات الإنتاج)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية بدون تصريح من الجهات المختصة لطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أمن القاهرة": القبض على ترزي لقيامه بتصنيع الكمامات داخل مسكنه في التبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.