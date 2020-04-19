على خطى مصر.. الكويت: تأجيل استحقاقات البنوك على متضرري كورونا 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:
أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الأحد، أنه وجه البنوك التجارية بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد لمدة ستة أشهر دون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير، بحسب وكالة رويترز.
وأوضح البنك في بيان، أن التأجيل سيكون من مارس إلى سبتمبر المقبل.
ويأتي هذا القرار بعد أكثر من شهر لقرار مماثل من البنك المركزي المصري، الذي أعلن في 16 مارس الماضي، تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.
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