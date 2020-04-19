في انتظار نتيجة التحاليل.. قصة "أزمة خفافيش الحزانية" بالقليوبية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

حالة من الذعر انتابت أهالي شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، خلال اليومين الماضيين، بعد انتشار عدد كبير من الخفافيش داخل قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش التابعة لمركز ومدينة شبين والتي هاجمت الأهالي، وعدد من المنازل بالقرية، وتجمع الأهالي للقضاء عليها، خوفًا من أن تكون سببًا في انتشار فيروس كورونا المستجد.

"الخليج 365" رصد أزمة الخفافيش التي ظهرت في قرية الحزانية بالقليوبية داخل أحد المنازل المهجور، وكيف واجهها الأهالي وصولًا إلى أخذ عينات من الخفافيش لتحليلها.

لجأ الأهالي إلى الحيل الشعبية لمواجهة الخفافيش، وأطلق أهالي القرية، حملة للقضاء عليها، بعد انتشارها بكثرة ومهاجمتها للأهالي – حسب تأكيدهم.

وقال محمد أمين، أحد أهالي القرية، إنه جرى مطاردة الخفافيش بإشعال دخان مخلوط بالشطة الحمراء المطحونة، ووضعها بالمنزل المهجور الذي تسكن به الخفافيش لقتلها.

وأضاف محمد أن تلك الوسيلة سريعة في القضاء على الخفافيش، نصحهم بها رجل مسن داخل القرية، والتي كان يستخدمها أجداده منذ سنين بعيدة.

من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه جرى حل "مشكلة الخفافيش"، بالتنسيق والتعاون مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في استجابة فورية لشكاوى مواطني قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش مركز شبين القناطر.

Advertisements

فيما أجرى مجلس مدينة شبين القناطر، عملية تطهير واسعة للمنازل المجاورة لبؤرة الخفافيش بالقرية، وكذا الشارع والمنطقة المحيطة، للوقاية من ظهور أي فيروسات، والتحفظ على خفاشين لفحصها.

وأكدت أمل العسيلي في بيان لها اليوم، أنه سيجري القضاء على الخفافيش، بالتنسيق مع معهد بحوث وقاية النبات، وأن الطب البيطرى لا يعرف إذا كانت هذه النوعية من الخفافيش تنقل كورونا أم لا، وأن مسئول معهد بحوث وقاية النباتات يعمل على تحديد نوعها، وسيتم التعامل معها بشكل سليم.

وأضافت العسيلي، أنه جري التعامل مع 60% من خفافيش قرية الحزانية، مضيفة أن العدد في المنزل ليس كبيرًا وهى ضمن الحيوانات الضارة بالزراعة.

من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه جرى إرسال لجنة من المحافظة، والطب البيطري، والزراعة، لمعاينة المنزل المهجور مقر الخفافيش، والمكون من 5 طوابق، "بدروم وأرضي و3 طوابق".

وأوضح محافظ القليوبية، أنه تبين من المعاينة وجود أعداد من الخفافيش (آكله الفاكهة)، متمركزة في الطابقين الثاني والثالث علوي، فقررت اللجنة التعامل مع الأمر من اتجاه علمي.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات عاجلة منها: "غلق جميع المنافذ الموجودة بالمنزل غلقا تامًا، ووضع ألواح خشبية لإحكام الغلق تمامًا، ورش المنزل بالكامل بالمواد الكيميائية المناسبة، وتطهير المنطقة المحيطة بالمنزل والمنازل المجاورة".