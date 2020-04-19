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أوكرانيا تسجل 343 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الأحد، تسجيل 343 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد في البلاد.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في أوكرانيا وصل إلى 5449 حالة، فيما

بلغ عدد حالات الوفاة 141، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 347 شخصا.

وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة في العاصمة كييف ارتفع من 31

إلى 801، من بينهم أربعة أطباء، فيما تم تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بين صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

وأعلنت أوكرانيا، في أواخر شهر مارس الماضي، حالة الطوارئ في البلاد حتى 24 أبريل الجاري، في محاولة منها للتصدي لتفشي .

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