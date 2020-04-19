فيكتور أوربان : من المتوقع أن يبلغ وباء كورونا ذروته بالمجر في 3 مايو

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، في مقطع فيديو نُشر على صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الأحد، إن الخبراء يتوقعون أن يبلغ وباء فيروس كورونا ذروته في البلاد في الثالث من مايو.
عن ألفين حاليا.
وأضاف أوربان خلال زيارة لمستشفى أنه بحلول هذا اليوم سيكون لدى المجر خمسة آلاف جهاز تنفس صناعي، ارتفاعا مما يزيد قليلا
وتابع قائلا إن العدد الإجمالي سيرتفع بعدها إلى ثمانية آلاف، وهو ما سيكون كافيا لعلاج جميع المصابين بمرض كوفيد-19 الذين يحتاجون لهذه الأجهزة.
وأضاف لطبيب ظهر في المقطع المصور "وقتها عدد (أجهزة التنفس الصناعي) سيرتفع إلى ثمانية آلاف وبعدها يمكن لأي
وسجلت المجر حتى اليوم الأحد 1916 إصابة مؤكدة وتوفي بالمرض 189 شخصا.
وشكلت الأزمة أصعب تحد يواجه أوربان خلال حكمه المستمر منذ نحو عقد وتسبب لجوئه للحكم بموجب مراسيم رئاسية لأجل غير مسمى بعد الحصول على تفويض من البرلمان لمواجهة التفشي في انتقادات من الاتحاد الأوروبي.
وردت المجر على تلك الانتقادات بالقول إن البرلمان بإمكانه إلغاء هذا التفويض في أي وقت.
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