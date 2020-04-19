هولندا.. أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ أكثر من 3 أسابيع

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في هولندا أدنى وتيرة ارتفاع يومي منذ 26 مارس الماضي، بتسجيل السلطات الصحية83 وفاة جديدة بسبب الوباء خلال آخر 24 ساعة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأكد المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة اليوم الأحد أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد أصبحت 3684 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ1066 حالة جديدة وبلغ 32655.
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