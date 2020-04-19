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حصيلة الوفيات بكورونا في الهند تتجاوز الـ500 والإصابات فوق الـ15 ألفا

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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد عن تسجيل 27 وفاة و1334 إصابة جديدة بفيروس المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد بذلك إلى 507 حالات وفاة، فيما أصبح إجمالي عدد الإصابات 15712.

وتماثل 2231 مريضا للشفاء من كورونا في الهند حتى الآن.

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ولفتت الوزارة إلى أن 54 منطقة في 23 ولاية هندية لم تسجل إصابات بكورونا خلال الأيام الـ14 الماضية.

وتعود أكثر من 50% من إجمالي عدد الإصابات المسجلة في الهند

إلى ست ولايات، وهي ماهاراشترا (3651 إصابة) وديلي (1893) وماديا براديش (1407) وكجرات (1376) وتاميل نادو (1372) وراجستان (1351).

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الثلاثاء الماضي عن تمديد نظام العزل الصحي في البلاد حتى الثالث من مايو، لكن مع إمكانية تخفيف القيود في المناطق الأقل تضررا بالوباء اعتبارا من 20 أبريل.

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