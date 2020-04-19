قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن قرار تأجيل الاستعراض العسكري بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى، لم يكن قرارا سهلا بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين، وفقًا لروسيا اليوم.
وشدد ممثل الكرملين، على أن الاهتمام الأولوي للرئيس بوتين يبقى هو صحة المواطنين.
وأضاف بيسكوف، في برنامج تلفزيوني: "هذا العيد، مقدس بالنسبة لنا جميعا، وهو مقدس بالنسبة للرئيس بوتين. بالطبع، لم يكن اتخاذ هذا القرار(التأجيل) سهلا بالنسبة للرئيس، لكن الرئيس ثابت ومطرد في قراراته، وأكرر أن الأولوية بالنسبة له، صحة الموطنين. لكننا سنحتفل جميعاعلى أي حال بهذا العيد، كيف يمكن أن يمر 9 مايو بدون احتفال. هذا واجب".
في مساء يوم 16 أبريل، أعلن الرئيس الروسي عن إلغاء العرض العسكري يوم 9 مايو في موسكو بمناسبة حلول الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى(1941-1945) وتأجيله إلى موعد آخر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف: تأجيل العرض العسكري بعيد النصر كان قرار صعبا على بوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.