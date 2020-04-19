تراجع وفيات «كورونا» في إسبانيا

سجلت إسبانيا 410 وفيات بـ«كوفيد-19»خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في انخفاض ملحوظ عن حصيلة اليوم السابق حين أُحصيت 565 وفاةً، كما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد.

وأشار مدير مركز الطوارئ الصحية فرناندو سيمون إلى «أنها المرة الأولى التي تنخفض فيها إلى أقل من 500 حالة وفاة منذ أن بدأت الوفيات اليومية بالارتفاع».

ويمكن تفسير انخفاض عدد الوفيات بين السبت والأحد بتباطؤ عملية تسجيل الوفيات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق سيمون.

لكن سيمون أضاف «هذا الرقم يدفعنا إلى الأمل».

وأوضح المسؤول أنه من ناحية الوفيات والاستشفاء والنقل إلى العناية المركزة «البيانات تواصل التطور بشكل تنازلي ما يؤكد بوضوح أن انتقال المرض قد تراجع بشكل كبير وأننا نسير على الطريق الصحيح».

وتعتقد السلطات الصحية أن إسبانيا بلغت ذروة تفشي الوباء في 2 أبريل حين أحصت 950 وفاة في يوم واحد. لكنها غير مستعدة بعد للتوصية برفع تدابير العزل التي تعتبر من الأكثر تشدداً في أوروبا.

وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، السبت، أنه سيطلب من البرلمان تمديد العزل حتى التاسع من مايو.

وأشار سانشيز في الوقت نفسه إلى أن العزل المشدد سيخفف للسماح للأطفال بالخروج بشكل محدود اعتباراً من 27 أبريل، في حين لم يكن ذلك مسموحاً به منذ بدء العزل العام في 14 مارس.

وأكد أن استئناف الأنشطة سيكون بحسب تطور الوباء على أن يكون «حذراً وتدريجيا».

ويمكن للراشدين التوجه إلى العمل في حال لم يكن العمل عن بعد متاحاً، والخروج لشراء حاجياتهم الأساسية أو تنزيه الكلب. لكن النزهات أو التمارين الرياضية في الخارج ممنوعة.

وبلغت حصيلة الوفيات في أكثر البلدان تضررا جراء الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، 20,453 حالة. أما عدد الإصابات المؤكدة فقفز إلى 195,344 مع تسجيل 4218 إصابة خلال 24 ساعة.