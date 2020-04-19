ارتفاع عدد الإصابات بـ «كورونا» في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» إلى 319 حالة في الضفة الغربية وغزة بعد تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بالفيروس في قريتي شقبا وكفر عقب قضاء القدس.

ولفتت كيلة إلى تعافي 69 حالة وباقي المصابين حالتهم مستقرة، مشيرة إلى أن هناك 15500 شخص في الحجر المنزلي، وأن الوزارة أجرت حتى اللحظة حوالي 22800 فحص مخبري.

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