بدء اجتماع وزراء صحة مجموعة العشرين برئاسة السعودية

قال التلفزيون السعودي، إن وزراء الصحة في دول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بدأوا اجتماعاً عبر «الإنترنت»، اليوم الأحد، لصياغة استجابة مشتركة لوباء فيروس كورونا.

وجاء في بيان منفصل للمجموعة، أن قادة من إسبانيا وسنغافورة والأردن وسويسرا سينضمون إلى الدول الأعضاء، بالإضافة إلى هيئات دولية وإقليمية، من بينها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

وتتولى السعودية رئاسة مجموعة العشرين.

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