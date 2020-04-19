حالة الطوارئ الصحية.. الموثقون يعودون إلى العمل بشكل تدريجي

أعلن المجلس الوطني لهيأة الموثقين استعداده لوضع مخطط لاستمرارية النشاط، والإنعاش، بتنسيق، وتعبئة من لدن جميع الأطراف المعنية من أجل استئناف تدريجي للعمل بشكل آمن.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، توصل “اليوم24″، بنسخة منه، أن المجلس عقد اجتماعا بواسطة تقنية الفيديو عن بعد، أمس السبت ، تقرر خلاله استئناف نشاط مكاتب التوثيق، ابتداء من يوم الخميس 23 أبريل الجاري، وذلك بشكل تدريجي، واختياري، مع السهر على الامتثال الصارم للتدابير الصحية المطلوبة، وكذلك اعتماد عدد من التوصيات، التي تسمح للموثقين باستئناف نشاطهم.

وأفاد المجلس الوطني لهيأة الموثقين أنه عقد عدة اجتماعات تشاورية مع الفاعلين العموميين، المعنيين لتحديد التدابير، التي يتعين على الموثقين وضعها من أجل تدبير أفضل لفترة الأزمة الصحية، التي تمر منها المملكة.

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد الاجتماعات التشاورية، أبدت مهنة التوثيق استعدادها لوضع خطة لاستمرارية النشاط والإنعاش بتنسيق، وتعبئة من لدن جميع الأطراف المعنية، من أجل استئناف تدريجي للعمل بشكل آمن.