كورونا في بلاد العرب.. السعودية تتصدر الإصابات والمغرب خامساً و0 إصابة في هذه الدولة

اجتاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كل قارات الكوكب الأزرق، منذ ظهوره في الصين، نهاية العام الماضي، مخلفاً أزيد من مليوني إصابة، و160 ألف وفاة، إلا أن 15 دولة حول العالم لم تعلن عن أي إصابة حتى اليوم، إما بسبب صعوبة الوصول إليها جغرافياً، أو قرار عزل بعضها مبكراً، أو انعدام شفافية سلطاتها، كما يرجح مراقبون.

وتُعد جزر القمر (دولة عربية في المحيط الهندي)، إحدى الدول الـ15، التي لم يُعلن فيها عن أي إصابة بفيروس كوفيد 19، وأغلبها جزر صغيرة، يصعب الوصول إليها جغرافياً مثل جزر القمر، وجزر سليمان، وجزر ساموا، وجزر مارشال، وميكرونيسيا، وغيرها.

وبحسب بيانات المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن جزر القمر، التي تقع شرق القارة، قرب موزمبيق، وتنزانيا، ومدغشقر، والسيشل، لم تسجل حتى الآن أي إصابة بين سكانها، الذين يشكلون 798.000 نسمة.

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وتتصدر المملكة السعودية إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا العربية، إذ تجواز عدد حالات الإصابة المؤكدة فيها 8274، منها 92 وفاة، تليها الإمارات، وقطر، بـأزيد من 6302، منها 37 وفاة، و5008، منها ثمان وفايات، على التوالي.

ويحل المغرب في الرتبة الخامسة، بعد مصر، بـ 2820 إصابة مؤكدة، منها 138 وفاة، تليه الجزائر مباشرة، ثم البحرين، والكويت، فيما تأتي اليمن أخيراً بإصابة واحدة، وجزر القمر، التي لم تسجل أي إصابة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالمي العربي، حتى الآن، 37174 حالة مؤكدة، في حين وصل عدد الوفيات بالفيروس 1033 حالة وفاة.