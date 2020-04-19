“قد تكون تعمدت نشر فيروس كورونا”.. ترامب يحذر الصين من العواقب

يستمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اتهام الصين بتعمد نشر فيروس (كوفيد-19)، منذ تفشيه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، محملاً إياها، مساء أمس السبت، العواقب، إذا ثبت أنها مسؤولة عن تعمد نشر “جائحة” كورونا.

وقال ترامب في المؤتمر الصحافي اليومي: “إذا كان الأمر ناجماً عن خطأ، فالخطأ ليس إلا خطأ. أما إذا كانت مسؤولة عن عمد، إذن بالتأكيد يجب أن تكون هناك عواقب”، دون الحديث عن المزيد من التفاصيل، والإجراءات، التي قد تتخذها الولايات المتحدة في هذا الشأن.

ويستمر الخلاف بين واشنطن، وبكين، أكبر اقتصادين في العالم، علنا بشأن فيروس كورونا، منذ تفشي الوباء داخل الولايات، بينما أثنى الرئيس الأمريكي، قبل ذلك، على تعامل الصين مع المرض، الذي يسميه “الفيروس الصيني”، لتتصاعد حدة التوتر بينهما في الأيام القليلة الماضية.

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يذكر أن الصين أعلنت، أول أمس الجمعة، أن إجراء مراجعة إجمالي عدد الإصابات، والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في مدينة ووهان بؤرة الوباء، أظهر أنه ارتفع بنسبة 50 في المائة.

وتتحدث الأرقام الجديدة، حسب رويترز، عن زيادة في الوفيات بمقدار 1290 شخصاً، ليصبح العدد الإجمالي حوالي 4000، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بعد المراجعة 50333.

وكانت السلطات الصينية قد تعرضت لانتقادات على مدى أسابيع في الداخل، والخارج، بسبب شكوك حول مصداقية أعداد الضحايا، التي أعلنتها.