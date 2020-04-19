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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موريتانيا يهنئ شعبه بخلو البلاد من كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 19 أبريل 2020
هنأ الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأحد، شعبه بعد خلو البلاد من أي مصاب بفيروس كورونا، إثر تعافي جميع المصابين البالغ عددهم ستة أشخاص.
ودعا ولد الغزواني؛ في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إلى "اليقظة والالتزام بالتعليمات مع ما يترتب على ذلك من تضحية و إكراهات"، مشيرا إلى "أن بؤرة هذا الداء لا تزال مشتعلة في جميع أنحاء العالم".
وقدم الرئيس الموريتاني في تغريدة ثانية، التعازي لأسر المواطنين الموريتانيين، الذين راحوا ضحية كورونا، متمنيا "الشفاء للذين ما زالوا يخضعون للعلاج في الخارج".
وأعلنت السلطات الصحية في موريتانيا امس خلو البلاد من كورونا، بعد شفاء جميع الحالات التي كانت تحت الرقابة الطبية بعد إصابتها بالفيروس.
وحسب وزارة الصحة، سجلت موريتانيا سبع إصابات بالفيروس، توفيت إحداها الشهر الماضي، قبل أن تشفى الحالات الست الأخرى، كما تم تسجيل عدة وفيات لموريتانيين في الخارج بسبب الفيروس، في حين يخضع نحو 700 شخص للحجر الصحي.
واتخذت موريتانيا بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، من أبرزها تعليق الطيران وإغلاق الحدود ومنع التنقل بين الولايات، ومنع التجمعات وحظر تجوال جزئي وإغلاق الأسواق والمدارس والمطاعم والمقاهي
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