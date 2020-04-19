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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ عدن يناقش مع مسؤول أممي إحتياجات مراكز العزل الصحي والان مع التفاصيل
الأحد 19 أبريل 2020
ناقش محافظ عدن أحمد سالم ربيع علي، اليوم مع مسؤول الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور، جيرمايا نايان، الاحتياجات الإضافية التي ستقدمها منظمة الصحة العالمية للمحافظة والخاصة بتجهيز مراكز العزل الصحي بالمحافظة ..
وفي الإجتماع الذي حضره مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور جمال خدابخش ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالقادر الباكري ورئيس المجلس الإنتقالي في عدن، الدكتور عبدالناصر الوالي ثمن المحافظ احمد سالمين الجهود المبدوله من منظمة الصحة العالمية ومكتب الصحة بعدن في تجهيز مراكز العزل الصحي في المحافظة .
وأكد المحافظ سالمين على أهمية العمل بوثيرة سريعه في توفير الاحتياجات الإضافية التي ستسهم في تعزيز العمل في حال اكتشاف أي حالة ..
من جانبه أشار الدكتور جيرمايا نايان مسؤل الطوارئ بالمنظمة أن المنظمة ستعمل على توفير كل الاحتياجات من تجهيزات من السوق المحلية ووفق المواصفات المطلوبه بالإضافة احتياجات الاطقم الطبية التي ستعمل في تلك المراكز، بالإضافة إلى تقديم الدورات التدريبية للعاملين من الأطباء والطاقم التمريضي والمتطوعين
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