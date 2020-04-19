شاهد.. البحسني يفتتح مستشفى العزل العلاجي لفيروس كورونا 

الأحد 19 أبريل 2020

افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري صباح اليوم، مستشفى العزل العلاجي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمستشفى الحياة بمديرية القطن.



وطاف محافظ حضرموت ووكيل الوادي والصحراء بأقسام المستشفى متعرفين من قبل المسؤولين بقطاع الصحة والمستشفى على مكوناته التي تضم 51 سرير رقود للرجال والنساء والأطفال و10 أسرة للعناية المركزة بالإضافة إلى بنك الدم والمختبر والأشعة وغيرها من الأقسام الفنية الداعمة.

وتحدث محافظ حضرموت خلال حفل أقيم بقاعة المستشفى بمناسبة الافتتاح بكلمة أكد خلالها على أن هذا اليوم يعتبر يوما غير عاديا في مديريات وادي وصحراء حضرموت وخصوصا مديرية القطن التي جرى فيها افتتاح المستشفى وافتتاح الخط الدولي العنين بروج ووضع حجر الأساس لمشروع سفلتة خط العنين العقاد، مشيرا إلى أن ماتم تحقيقه في قطاع الصحة بحضرموت خلال وقت قياسي أمر عظيم، لافتا الى ضرورة استغلال هذه الفرصة للنهوض بقطاع الصحة بشكل نوعي والاستفادة من التطور الذي شهده وسيشهده القطاع الصحي خلال أزمة مجابهة كورونا بعد انتهائها بإذن الله.

وأوضح محافظ حضرموت بأن المحافظة سلكت منذ بداية تفشي الفيروس وانتشاره في العالم طريق الوقاية من خلال الاهتمام بالتوعية والنظافة والتعقيم وتطبيق التباعد الاجتماعي وكانت حضرموت رائده في هذا المجال وسباقه عن بقية المحافظات في تجهيز المحاجر والمستشفيات وأجنحة الحميات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك محاصرة وتطويق للفيروس في حصرموت بفضل جهود الطواقم الطبية والصحية وكافة الجهود الأخرى للأمن والنظافة والمبادرات وغيرها.

ووجه محافظ حضرموت لجنة جمع التبرعات لمكافحة كورونا بتقديم 50 مليون ريال للسلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت لتوزيعها على المستشفيات والمراكز والأجنحة المنتشرة في كافة المديريات والخاصة بمكافحة جائحة كورونا، متقدما بالشكر الجزيل لكل الجهود التي تبذل من قبل الجهات الرسمية والشعبية وتكاتفها في مواجهة كوورنا، داعيا جميع أفراد المجتمع إلى مزيد من التكاتف والتلاحم والتراحم فيما بينهم خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

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كما تحدث خلال الحفل وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء خلال الحفل بكلمة أكد خلالها على المضي قدما في تنفيذ كافة التوجيهات التي صدرت عن المحافظ البحسني لمواجهة فيروس كورونا ورفع الجاهزية وانشاء المستشفيات والمراكز الخاصة بمجابهة الوباء في سيئون وتريم وشبام والقطن وجاري العمل على إنشاء مراكز في المديريات الأخرى بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى الاحترازية التي تم تنفيذها كحظر التجوال وغيرها من الإجراءات الاخرى، مؤكدا أن كل تلك الإجراءات تهدف لحماية المواطنين وتجنيبهم مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما ألقيت خلال الحفل كلمتين من قبل مدير عام مديرية القطن عبداللطيف النقيب ورئيس مجلس إدارة مستشفى الحياة الدكتور صالح باعويضين.

وفي سياق متصل وضع المحافظ البحسني والوكيل الكثيري حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مستشفى الحياة العام "المرحلة الثانية".

حضر الافتتاح ووضع حجر الأساس وكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير عام مكتب الوزراة بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت الدكتور هاني العمودي ورئيس لجنة جمع التبرعات لمكافحة فيروس كورونا الشيخ صالح الشرفي وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمسؤولين بالمحافظة وجمع من الأعيان والشخصيات الاجتماعية والمواطنين.