شكرا لقرائتكم خبر عن بالأدلة.. "الغرياني" خائن ليبيا وعميل قطر وتركيا والان مع التفاصيل

الأحد 19 أبريل 2020 تكشف السيرة الذاتية لمفتي حكومة فايز السراج المعزول الصادق الغرياني إنه دائم الخيانة لبلده ليبيا، ولكنه عميل لقطر وتركيا.

Advertisements يذكر أن في الساعات الأخيرة، خرج الصادق الغرياني مفتي حكومة فايز السراج المعزول عبر إحدى القنوات الإخوانية ليبيح العمليات الإرهابية وتفجير الشباب أنفسهم ضد قوات الجيش الليبي. ويمتلك الغرياني جواز سفر قطريا وإقامة دائمة في كل من تركيا وبريطانيا، منذ عزله بقرار من مجلس النواب الليبي، وجد مفتي حكومة فايز السراج المعزول ضالته في الإقامة بتركيا، ويستغل القنوات الإخوانية الموجودة في قطر وتركيا من أجل التحريض على جيش ليبيا.

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