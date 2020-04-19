شكرا لقرائتكم خبر عن "الأزهر" يدعو المنظمات والهيئات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها نحو مسلمي الروهينجا والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب الأزهر في بيان اليوم عن بالغ استيائه لما يتعرض له مسلمو الروهينجا في ميانمار من اضطهاد ديني بالقتل والتهجير القسري والإبادة الجماعية، مما دفع المئات للفرار بدينهم وركوب البحر، وأسفر مؤخرًا عن مصرع العشرات وإصابة المئات لسوء التغذية وطول المكوث في عرض البحر، بعد أن رُفض استقبالهم في الدول المحيطة.
ووجه الأزهر نداءه إلى الدول المجاورة لميانمار التي يفرّ إليها المهاجرون بأرواحهم ودينهم إلى تحكيم الضمير في التعامل معهم، ومراعاة معاناتهم وآلامهم وأن يحسنوا استقبالهم، رأفة ورحمة بحالهم "فالراحمون يرحمهم الرحمن"، داعيًا الله أن يرفع عن مسلمي الروهينجا البلاء وأن يعيدهم إلى وطنهم سالمين.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأزهر" يدعو المنظمات والهيئات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها نحو مسلمي الروهينجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.