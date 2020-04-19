شكرا لقرائتكم وفيات كورونا تتخطى 160 ألفاً حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت أحدث إحصائية أعدتها وكالة "فرانس برس" عن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم، الأحد، بأن أكثر من 160 ألف وفاة شهدها العالم نتيجة الفيروس المستجد "كوفيد-19"، وذلك حتى الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش.

وتوفي 160,502 شخص في العالم (من أصل 2,331,338)، نحو 101,398 منهم في القارة الأوروبية الأكثر تأثراً بتفشي الوباء (1,151,820 إصابة).

وسجلت الولايات المتحدة العدد الأكبر من الوفيات (39,090)، تليها إيطاليا (23,227)، فإسبانيا (20,453) وفرنسا (19,323) والمملكة المتحدة (15,464). علما أن هذا الترتيب مطلق وليس نسبيا مع عدد سكان كل دولة.

تعبيرية

تراجع الوفيات بإسبانيا

يأتي ذلك فيما أعلنت إسبانيا، الأحد، تسجيل 410 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الليل، وهو ما يشير إلى انخفاض من 565 تم تسجيلهم أمس السبت، بما يرفع إجمالي الوفيات إلى 20,453 في واحدة من أكثر الدول التي تشهد تفشياً للمرض في العالم.

وأضافت الوزارة أن عدد إصابات كورونا ارتفع إلى 195,944 اليوم من 191,726 أمس.

من ألمانيا

وكانت إسبانيا أعلنت تمديد الإغلاق لأسبوعين إضافيين حتى التاسع من مايو، كما أعلن السبت رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وأشار سانشيز في الوقت نفسه إلى أن العزل المشدد سيخفف للسماح للأطفال بالخروج بشكل "محدود" اعتباراً من 27 إبريل، في حين لم يكن ذلك مسموحاً منذ بدء العزل العام في 14 مارس. وأكد أن استئناف الأنشطة سيكون بحسب تطور الوباء على أن يكون "حذرا وتدريجيا".

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كورونا - ألمانيا

ارتفاع إصابات ألمانيا

وأظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، في وقت سابق الأحد، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 2458 حالة إلى 139,897 حالة. ويمثل ذلك أقل من 3609 حالات أعلنت يوم السبت.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 184 حالة إلى 4294 حالة في تراجع عن 243 حالة أعلنت يوم السبت، و299 حالة يوم الجمعة.

من إسبانيا

ارتفاع الإصابات بسويسرا

وأعلنت وكالة الصحة العامة السويسرية أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 1135 وفاة، مقارنة مع 1111 أمس السبت. وقالت إن عدد المصابين بالمرض ارتفع إلى 27,740 حالة مقارنة مع 27,404 إصابات أمس.

بريطانيا: لا نية لتخفيف العزل

ومن جانبها، أعلنت بريطانيا أنه لا نية لتخفيف إجراءات العزل للحد من كورونا في البلاد قريبا.

وقال وزير التعليم جافين وليامسون، الأحد، إنه لا يوجد قرار بموعد إعادة فتح المدارس مع دخول حالة العزل العام بسبب فيروس كورونا أسبوعها الرابع.

وكتب على "تويتر": "أستطيع طمأنة المدارس وأولياء الأمور أن المدارس لن تعود إلا عندما تشير الأدلة العلمية إلى أن هذا هو الوقت المناسب لذلك".

ارتفاع الوفيات في هولندا

وفي هولندا، قالت سلطات الصحة إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 83 حالة في أدنى زيادة يومية مسجلة منذ 26 مارس.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا إلى 3684، في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بواقع 1066 حالة إلى 32,655.