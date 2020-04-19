تدهور الحالة الصحية لأمير قطر السابق بسبب إصابته بـ «فيروس كورونا»

قال الصحفي الفرنسي نادر علوش إن الحالة الصحية لأمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، قد تدهورت بشكل كبير بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب علوش تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر قال فيها إن حالة أمير قطر السابق قد تدهورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

Advertisements

وأشار الصحفي الفرنسي إلى أن العائلة المالكة القطرية، استعانت بفريق طبي من الولايات المتحدة، يضم اثنين من الأطباء اليهود لعلاج والد تميم حاكم إمارة قطر.

وقال علوش في تغريدته: "أمير قطر السابق بين الحياة والموت بعد التقاطه فيروس كورونا، تم إرسال فريق من الأطباء الأمريكيين. من بينهم 2 من اليهود"

يشار إلى أن أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، تولى الإمارة في 27 يونيو 1995 بعد قيامه بانقلاب على والده أمير دولة قطر آنذاك خليفة بن حمد آل ثاني حتى تنازله عن الحكم لابنه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 يونيو 2013.