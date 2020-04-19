رئيس بلدية بلاط: نتائج 40 فحص PCR ضمن نطاقنا البلدي كلها سلبية

أعلن رئيس ​بلدية بلاط​ وتوابعها في ​قضاء جبيل​ عبدو العتيق أن "نتائج فحوص pcr التي أجريت ل 40 شخصا في النطاق البلدي، بالتعاون مع ​الجامعة اللبنانية​ - الأميركية، وبإشراف الطاقم الطبي في ​مستشفى رزق​ الجامعي عبر العيادة النقالة، جاءت كلها سلبية"، منوها ب"حكمة المواطنين ووعيهم في هذه الظروف الصعبة".

وجدد العتيق دعوته الأهالي إلى "التزام ​الحجر المنزلي​ والتعبئة العامة والتقيد بالإرشادات الصحية الصادرة عن ​وزارة الصحة​، وقرارات المجلس البلدي لتخطي هذه المرحلة"، مشيرا الى أن "الأسبوعين المقبلين أساسيين لناحية ​القضاء​ على ​كورونا​".