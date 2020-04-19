رئيس بلدية بلاط: نتائج 40 فحص PCR ضمن نطاقنا البلدي كلها سلبية

أعلن رئيس بلدية بلاط وتوابعها في قضاء جبيل عبدو العتيق أن "نتائج فحوص pcr التي أجريت ل 40 شخصا في النطاق البلدي، بالتعاون مع الجامعة اللبنانية - الأميركية، وبإشراف الطاقم الطبي في مستشفى رزق الجامعي عبر العيادة النقالة، جاءت كلها سلبية"، منوها ب"حكمة المواطنين ووعيهم في هذه الظروف الصعبة".
وجدد العتيق دعوته الأهالي إلى "التزام الحجر المنزلي والتعبئة العامة والتقيد بالإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، وقرارات المجلس البلدي لتخطي هذه المرحلة"، مشيرا الى أن "الأسبوعين المقبلين أساسيين لناحية القضاء على كورونا".
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